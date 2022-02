김정은, 시진핑에 구두친서…"올림픽 성대히 진행, 진심으로 축하"

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 시진핑 중국 국가주석에게 베이징 동계올림픽의 성공적 개최를 축하하는 구두친서를 보냈다.

조선중앙통신은 22일 김 총비서가 시 주석에게 "베이징 겨울철 올림픽경기대회가 성과적으로 진행된 것과 관련해 구두친서를 보냈다"고 보도했다.

김 총비서는 친서에서 "전체 중국 인민과 세계 인민들의 커다른 기대와 관심 속에 베이징 겨울철 올림픽 경기대회가 참신하고 특색있는 대체육축전으로 성대히 진행된 데 대해 진심으로 되는 열렬한 축하"를 보냈다고 통신은 전했다.

또 김 총비서는 이번 올림픽이 "새 시대 중국 특색의 사회주의 사상이 가리키는 길을 따라 힘차게 나아가는 중국의 기상을 과시했다"고 평가하고, "오늘 조중(북중) 두 당, 두 나라는 전략적 협조와 단결을 강화해 미국과 추종세력들의 노골적인 적대시 정책과 군사적 위협을 짓부시고 공동의 위업인 사회주의를 수호하고 전진시켜나가고 있다"며 친선관계를 과시했다.

