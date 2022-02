[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 토론회’에서 “먹고사는 문제, 민생이 제일 중요하지, 정치보복은 안중요하다”고 언급했다.

이 후보는 이날 토론회에서 “정부에 제일 중요한 일은 민생이고 먹고사는 문제가 가장 중요하다. 불공정완화가 성장의 길”이라며 이같이 말했다.

