與 "16.9조원 추경안 7시 본회의 처리 예정…추가증액 3.3조원"(상보)

[아시아경제 오주연 기자] 국회 추가경정예산(추경)안 처리를 위한 여야간 협상이 21일 결렬됐다. 더불어민주당은 이날 저녁 7시 본회의를 소집하고 16조9000억원 규모의 추경안을 단독 처리할 예정이다.

여야 원내대표 및 원내수석부대표는 이날 오후 국회의장실에서 박병석 의장 주재로 추경안 통과 관련해 논의를 이어갔지만, 합의에 이르지는 못했다.

윤호중 민주당 원내대표는 회동 후 기자들과 만나 "여야간 합의가 이뤄지지 않았다"면서 "우리 당은 그럼에도 불구하고 추경 예산안은 오늘 중에 처리돼야 한다는 입장을 분명히 했다"고 말했다. 이어 "예결위에서 통과한 추경안이 본회의에 부의되면 민주당이 수정안을 제출할 예정"이라면서 "박 의장은 오늘 오후 7시에 본회의를 열겠다고 했다"고 전했다.

민주당이 이날 단독 처리할 추경 수정안은 정부안 14조원에서 3조3000억원 증액된 16조9000억원 규모다.

한병도 민주당 수석부대표는 "추가 증액은 3조3000억원으로, 총 규모 16조9000억원"이라고 설명했다.

수정안에 따르면 당초 코로나19로 매출이 감소한 소상공인·자영업자 320만 명에게 지급할 방역지원금은 간이과세자 10만 명에게도 확대 적용, 1인당 300만원씩 방역지원금을 지급하게 된다. 또한 취약계층과 사각지대 지원에 7000억 원, 특수고용노동자(특고)와 프리랜서 총 68만 명을 대상으로 4000억 원의 긴급고용안정지원금이 지급되며 법인택시 및 전세·노선버스 기사에도 각 100만원의 지원금을 지급하기로 했다. 돌봄지원 대상자와 요양보호사에게도 한시적으로 돌봄비용 등이 지급되며 취약계층 600만명에 자가진단키트 한시 지원 등의 예산도 포함됐다.

