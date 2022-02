속보[아시아경제 이현주 기자] 한병도 더불어민주당 원내수석부대표는 21일 추가경정예산(추경)안에 대해 "수정안은 정부안 14조에서 추가증액 3조3000억원을 해 총 규모 16조9000억원"이라고 밝혔다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr