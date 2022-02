이노HR, 기업 면접관 교육과정 개설

면접의 기술, 인적성 검사, 채용실무 등 강의

[아시아경제 한진주 기자] 신입부터 경력직, 임원급까지 기업의 성공적인 채용을 위한 면접관교육과정이 개설된다.

21일 이노HR은 인지심리학자로 손꼽히는 김경일 아주대학교 교수와 LS그룹 인사 임원 출신인 경력직 채용 전문가인 박해룡 The HR컨설팅 대표가 '전문면접관 1기' 마스터 과정을 개설했다고 밝혔다.

인사관련 실무와 이론(인사조직 전공 박사) 전문가인 유재경 나비앤파트너스 대표가 '면접의 기술'을, 특강과 커리어 전문가인 신길자 밸류업컨설팅 대표도 강사진으로 합류했다.

인사·채용 전문가인 권혁근 이노HR 대표가 '폭탄 직원 채용 피하기'를 주제로 강연하고 산업심리·인성검사 전문가인 김정명 올어바웃컨설팅 대표는 인적성 검사의 이해를 주제로 강의한다.

교육과정 수익금의 일부는 (사)건강인문학 포럼과 미얀마 중고등학생 장학금 모금위원회(회장 이승도)에 기부한다.

