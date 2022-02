손해율 개선된 DB손해보험, 작년 영업익 1조원 돌파

[아시아경제 이창환 기자] 지난해 손해율이 크게 좋아진 DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 60,000 전일대비 2,000 등락률 -3.23% 거래량 221,658 전일가 62,000 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 DB손해보험, 작년 1조655억…전년比 55.9% ↑DB손보 "폭넓게 보장 강화, DB플러스보장 건강보험 출시"[보험 인싸되기]흑자 기대되는 자동차보험…보험료 내릴까 close 이 연간 영업이익 1조원 시대를 열었다.

DB손해보험은 21일 지난해 영업이익이 1조656억원으로 전년 대비 55.9% 증가했다고 밝혔다. 연간 영업이익이 1조원을 돌파한 것은 이번이 처음이다.

같은 기간 매출액(원수보험료)은 15조747억원, 당기순이익은 7764억원으로 각각 7.1%, 54.6% 늘었다.

작년 실적이 개선된 것은 코로나19 장기화로 사회 활동이 줄면서 보험료 수입 대비 보험금 지급 비율을 의미하는 손해율이 크게 개선됐기 때문이다.

특히 자동차보험 손해율은 79.5%로 80% 이하로 내려갔다. 2020년에는 84.4%였다. 이에 그동안 적자를 내던 자동차보험이 흑자로 돌아선 것으로 파악된다.

보험료 중 사업비 비중을 의미하는 사업비율도 19.6%로 전년 20.8% 대비 개선됐다.

회사 관계자는 "보험영업이익 개선세가 지속되고 있다"며 "투자 영업이익의 경우 글로벌 코로나 확산 지속 등에 따른 해외 투자 위축 등에? 채권 투자 확대 기조로 전년비 영업이익이 개선됐다"고 설명했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr