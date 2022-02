[아시아경제 이지은 기자] 베이징 동계올림픽이 막을 내리면서 북한이 도발해 올 가능성이 제기되는 가운데, 통일부는 북한의 동향을 주시 중이라고 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 21일 정례브리핑에서 북한의 무력시위 재개 가능성에 대해 "북한의 향후 행보를 예단하지 않고 관련 동향을 면밀하게 주시하면서 모든 가능성에 대비할 것"이라고 말했다.

또 "한반도 상황을 평화적으로 관리하기 위해 최선을 다할 것"이라며 북한을 향해서도 "다시 한번 한반도 평화와 정세 안정을 위한 대화와 협력의 길을 선택할 것을 촉구한다"고 강조했다.

북한은 지난 1월만 해도 한 달에 7차례 미사일을 발사하며 무력도발을 해 왔지만, 베이징 동계올림픽 기간에는 도발을 최대한 자제해 왔다.

