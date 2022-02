尹측 "지금은 냉각기…安측에 단일화 대화 다시 할 것"

국민의힘 측 "정권교체 위해 어떤 노력이든 계속 할 것", "희망의 끈 놓지 않을 것"

국민의당 측은 단일화 가능성에 '선긋기' 나서…'완주 의지' 재차 강조

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 '야권 단일화' 제안을 철회했지만 국민의힘에선 재추진 의사가 속속 나오고 있다. 정권교체를 위해선 뭐든지 노력해야 한다는 내부 목소리가 커지고 있다.

윤석열 국민의힘 대선후보 측 관계자는 21일 "당초 오늘 저녁 토론이 끝나면 이것저것 꺼내놓고 (단일화 관련) 대화를 해보려고 했는데 어제 안 후보의 예기치 못한 기자회견에 당황했다"며 "오늘 냉각기를 갖고 다시 대화 시도를 해볼 계획"이라고 밝혔다. 이어 "지금은 서로 말조심을 해야 할 때"라며 "상대방을 자극하거나 있지도 않은 얘길 꺼내면 안 되는 시기"라고 덧붙였다.

권영세 국민의힘 선거대책본부장 역시 이날 선대본 회의 직후 기자들과 만난 자리에서 '단일화 가능성이 아직도 남아 있는가'라는 질문이 나오자 "정권교체를 위한 노력이라면 어떤 노력이든 계속 하겠다"고 답변했다. 야권 단일화를 해야만 정권교체가 가능하다는 목소리가 이어지는 상황에서 안 후보와의 단일화를 계속 염두에 두겠다는 뜻으로 풀이된다. 이양수 선대본 수석대변인 또한 "희망의 끈을 놓지 않을 것"이라고 했다.

여전히 여론조사 방식의 단일화는 거부하지만, 후보 간 담판을 통한 단일화에는 기대를 걸고 있는 것으로 나타났다. 하태경 국민의힘 의원은 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "정치는 생물이고 또 안 후보 주변에 있는 분들 얘기 들어보면 아직도 단일화해야 한다는 목소리가 강하게 있어서 가능성은 살아 있는 것 같다"며 "대선 기간에 하루라는 시간이 평소 한 달 이상의 아주 큰 변화가 일어날 수 있는 시간이기 때문에 변화의 가능성은 충분히 있다"고 얘기했다.

다만 전날 단일화 제안을 철회한 안 후보 측은 '완주 의지'를 재차 강조하며 단일화 가능성에 대해 선을 긋고 있는 중이다. 권은희 국민의당 원내대표는 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 '국민의힘이 여론조사 방식 단일화를 수용한다고 하면 단일화 가능성이 생기는가'라는 질문에 "국민의힘은 이런 공정한 방법, 정정당당한 방법으로 후보를 선출해서 더 좋은 정권교체를 하겠다는 생각이 전혀 없는 정치 세력이기 때문에 일말의 진정성도 기대할 수 없는 상황"이라고 말했다.

