"테라에 최적화" 하이트진로, 병따개 '스푸너' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 하이트진로는 소비자들의 술자리에 새로운 재미를 더하고 침체된 시장분위기를 전환하기 위해 ‘청정라거-테라’에 가장 적합하게 특별 개발한 ‘스푸너(스푼+오프너)’를 출시한다고 21일 밝혔다.

하이트진로는 스푸너가 성인남녀의 평균 손 너비 142mm를 고려해 제작됐고, 테라의 병뚜껑 ‘슈퍼크라운’과 조합을 이뤄 33도 각도에서 땄을 때 110데시벨(dB)의 청량한 사운드를 탄생시키는 ‘인체고막적’ 설계를 적용했다고 설명했다. 또한 27뉴튼(N)의 힘이 필요했던 기존 병따개와 달리 숟가락을 들 수 있는 힘(8N)만 있으면 누구나 가뿐하게 딸 수 있는 것이 특장점이다. 하이트진로는 스푸너를 활용한 마케팅 활동을 적극 진행한다는 계획이다.

스푸너 출시를 기념해 페이크다큐 형식으로 제작한 광고를 이날부터 온라인을 통해 선보일 예정이다. ‘인류를 위한 선물,테라 스푸너’를 콘셉트로 스푸너를 개발한 계기와 제작과정, 성능을 위트 있게 전달한다. 맥주에 비해 더딘 병따개의 발전을 위해 대한민국 최고의 물리학자가 오랜 연구 끝에 테라 스푸너를 발명했다는 스토리다. 광고에는 물리학자 김상욱 교수가 출연했다.

하이트진로 close 는 스푸너에 대한 디자인과 상표 출원을 완료했고 서울 핵심 상권을 중심으로 다양한 프로모션을 진행,전국으로 점차 확대해 나갈 계획이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr