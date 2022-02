대상, '마이밀 마시는 뉴프로틴 산양유 단백질' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 23,400 전일대비 150 등락률 -0.64% 거래량 30,287 전일가 23,550 2022.02.21 09:22 장중(20분지연) 관련기사 대상, 식품업계 최초 '국제표준 정보보호' 인증 2종 획득대상 청정원, '맛선생 국물내기' 신제품 출시“포장김치 새벽배송 해드려요” 온라인 시장 선점 열띤 경쟁 close 라이프사이언스가 하루 2팩으로 동·식물성 단백질과 비타민·미네랄 15종을 섭취할 수 있는 고단백 음료 '마이밀 마시는 뉴프로틴 산양유 단백질'을 출시했다고 21일 밝혔다.

마이밀 마시는 뉴프로틴 산양유 단백질은 하루 2팩으로 단백질 20g을 섭취할 수 있는 제품이다. 마이밀의 프로틴 밸런스를 기반으로 동·식물성 단백질을 모두 함유하고 있다. 우유보다 유당 함량이 적은 산양유 단백질을 원료로 사용해 유당불내증이 있는 사람도 편하게 섭취 가능하다. 산양유 단백질에는 세포 구성을 돕는 뉴클레오타이드 성분도 풍부하게 함유돼 있는 것으로 알려져 있다.

이번 신제품은 소비자 안전성을 고려해 다수의 품질인증을 획득한 네덜란드 프리미엄 산양유 단백질을 원료로 사용했다. 사용된 산양유 단백질 분말은 네덜란드 산양유 품질인증인 퀄리고트(Qualigoat) 인증과 유럽 최고 품질 기준인 BRCGS 인증을 획득했으며 저온살균을 통해 영양소 파괴를 최소화한 것이 특징이다.

마이밀 마시는 뉴프로틴 산양유 단백질에는 단백질과 더불어 근육 생성에 도움을 주는 필수아미노산 BCAA가 2팩 기준 2000㎎ 함유돼 있다. BCAA는 단백질 합성 및 근육 형성 기능을 하는 아미노산으로 체내에서 합성되지 않아 반드시 식품으로 섭취해야 하는 필수 아미노산이다. 이밖에 정상적인 면역 기능에 필요한 비타민과 미네랄 15종을 함유하고 있어 1일 영양성분기준치를 100% 충족하는 아연과 비타민C, D, E을 섭취할 수 있다.

