국민의당, 송영길 단일화 '구애'에 "얄팍한 계산에 유감"

"安 단일화 제안 '구걸'로 비하하더니…정신상태 의문"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 국민의당이 20일 송영길 더불어민주당 대표의 단일화 '구애'에 대해 "얄팍한 계산에 유감을 표한다"고 비판했다.

홍경희 국민의당 중앙선거대책위원회 대변인은 이날 논평을 통해 "민주당 송영길 대표의 정신 상태에 의문을 표한다"며 "며칠 전 국민의당 안철수 후보의 단일화 제안을 '구걸'에 빗대어 비하하더니, 오늘은 민주당은 '항상 열려있다'라고 구애했다"고 밝혔다.

이어 "뭐가 항상 열려 있는 것인지는 모르겠지만 단일화 무산을 통해 반사이익을 보려 하는 송 대표의 얄팍한 계산에 유감을 표한다"고 지적했다.

홍 대변인은 "송 대표에 묻고 싶다. 며칠 전 안 후보의 단일화 제안을 비하했던 자신과 가능성이 열려있다는 오늘의 자신이 동일인인지 답을 해보기 바란다"고 비판을 이어갔다.

그는 "아울러 국민의당의 안철수 후보가 수차례 던진 문재인 정권을 심판하고 더 나은 정권교체에 찬성하는지 정확한 답변을 해보기 바란다"며 "김칫국은 그 때 가서 마셔도 늦지 않다"고 덧붙였다.

앞서 송 대표는 이날 안 후보가 기자회견을 통해 야권 단일화 철회를 선언하자 기자들과 만나 "이번 선거에서 공학적인 단일화 여부를 넘어 저희가 집권해도 통합정부를 구성하겠다는 자세를 갖고 항상 열려 있다는 말씀을 드린다"며 "안 후보가 제시하는 과학기술강국 어젠다를 소중하게 생각하고, 잘 수용할 자세가 돼 있다"고 밝힌 바 있다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr