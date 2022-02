서울시, 올해 전기·가스 생활안전시설 정비…2만 4000가구 점검

취약한 독거어르신, 장애인, 쪽방촌 거주자 방문점검

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 기초생활보장수급자, 장애인, 홀몸노인 등 저소득 안전취약가구의 노후 생활시설에 대한 안전점검과 정비사업을 추진한다.

21일 서울시는 올해 15억 1200만원이 투입해 11월말까지 약 2만 4000가구를 방문하여 점검·정비할 계획이라고 밝혔다. 전기, 소방, 가스, 보일러 분야를 중점으로 재난 발생 가능성이 높은 시설물에 대해 안전점검을 실시 후 수리가 필요하거나 노후 된 부분이 발견되면 즉시 보수·교체를 실시한다.

점검·정비 분야 내용은 전기분야(콘센트, 누전차단기, 옥내 배선), 가스분야(가스타이머, 가스 배관, 밸브 등), 소방분야(화재감지기, 경보기, 스프레이형 소화기, 구조물품 등), 보일러분야(보일러 연통 및 밸브 정비) 등이다.

전기안전공사, 가스안전공사 등 분야별 전문가, ‘찾동’ 사회복지사, 공무원으로 구성된 ‘안전복지컨설팅단’이 내실있는 사업추진을 위하여 현장 확인 점검을 진행한다. 코로나19 상황을 고려하여, 예방수칙을 준수하고, 최소 필수인력으로 점검·정비를 진행할 계획이다.

특히 각 자치구에서는 사업시행자를 지역 내 소상공업체를 우선 선정해 코로나19로 인해 침체된 지역경제 활성화 유도 및 지속적인 A/S 체제를 구축한다. 신청을 원할 경우 지역 주민센터에 문의·신청을 하고, 동 주민센터에서는 방문조사를 실시한 후 구청 선정심의회에서 적격 여부 판단을 통해 지원대상 가구가 선정된다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 “취약가구의 안전사고는 시민 생명과 직결이 되는 만큼, 분야별 전문가를 활용하여 사고 예방을 위한 실효적인 점검 정비를 진행하겠다”면서 “안전으로부터 소외되는 분들이 없도록 계속해서 취약가구를 적극 발굴하고 정비할 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr