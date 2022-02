배우 손병호, 이재명 후보 지지 선언…李 "무한한 감사"

[아시아경제 황수미 기자] 배우 손병호가 이재명 더불어민주당 대선 후보 지지를 선언했다.

19일 손병호는 "나라를 위해, 우리 모두를 위해 이재명 후보를 지지한다"며 "제가 꿈꾸는 세상과 함께 할 수 있는 유일한 후보"라고 밝혔다.

손병호는 "사실 오래전부터 정치적인 소신이 있었다"며 "상식이 있는 세상을 원한다"고 했다. 그러면서 "적어도 세상을 살아가는 어려움을 알고, 삶의 많은 것을 포용할 줄 아는 넓은 사람이 필요하다고 생각한다"며 "그런 의미에서 이 후보를 응원한다"고 말했다.

손 병호는 이 후보에 대해 "약점이 많지만 갈수록 변화하고 진화하고 있다"며 "말보다는 행동하는 사람"이라고 평가했다.

이어 "이 후보는 약자의 편에서 앞장서고, 강자라고 야합하지 않는다"며 "조금 못났다고 외면하지 않는다"고 강조했다. 또 "무엇보다 위기에 강한 유일한 사람이며 작은 손길 하나도 외면하지 않는 진솔한 사람"이라고 덧붙였다.

이 후보는 자신을 공개 지지한 손병호를 향해 감사 인사를 전했다.

그는 이날 자신의 페이스북을 통해 "손 배우님처럼 저 또한 보통의 상식이 살아있는 세상을 꿈꾼다"며 "자신 있게 '이재명'을 외쳐주신 것이 자부심이 되시도록 새로운 세상을 향해 계속 달려 나가겠다"고 말했다.

그러면서 "용기 내어주신 배우님께 무한한 감사를 드린다"고 했다.

한편 오는 3월9일 대통령 선거를 앞두고 특정 후보에 대한 문화예술인과 체육인들의 지지 선언이 이어지고 있다.

배우 김의성, 이기영 등 문화예술인 184명은 이 후보 공동 지지선언문을 발표했다. 체조 은메달리스트 여홍철과 레슬링 금메달리스트 심권호도 지지 성명에 이름을 올렸다. 또 그룹 시나위의 리더 겸 기타리스트 신대철, 가수 이은미, 작곡가 윤일상은 이 후보의 유세에 직접 동참했다.

윤석열 국민의힘 후보 측엔 가수 김흥국과 배우 독고영재, 올림픽 사격 금메달리스트 진종오 등이 지지 대열에 합류했다.

