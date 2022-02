이준석 "윤석열 호남 지지율 33% 찍었다…목표 상향 조정"

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 호남 지지율의 목표치를 30%로 상향 조정한다고 밝혔다.

이 대표는 18일 자신의 페이스북에서 "오늘 방금 발표된 리서치뷰 여론조사에서 호남 지지율이 33%를 찍었다"고 밝혔다. 그는 "우리가 보고 있는 다른 지표들과 추세가 비슷하다"며 "오늘부로 호남 지지율 목표치를 25%에서 다시 30%로 상향 조정한다"고 덧붙였다.

이 대표는 "오늘부터 호남의 정책 문제를 더 심층적으로 다루기 위해 우리 팀 특공조를 모두 투입한다"며 "59초 쇼츠 담당 보좌역들(박민영, 오철환, 김동욱)과 광추 출신 곽승용 보좌역을 투입한다"고 설명했다. 이어 "광주 복합쇼핑몰 외에도 여러 가지 호남의 발전을 위한 이슈들을 발굴해서 제시하겠다"고 강조했다.

이 대표가 게시글에서 인용한 리서치뷰 조사는 지난 15일에서 17일 사이 전국의 성인 1000명을 대상으로 실시한 조사다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트로 지지율 조사 결과 윤석열 국민의힘 대선후보가 48%, 이재명 더불어민주당 대선후보가 39%의 지지율을 얻었다.

또 지역별로는 호남에서 윤 후보가 33%의 지지율을 기록하며 지난 조사 대비 약 10%포인트 상승한 결과를 보였다. 반면 이 후보는 56%의 지지율을 보여 지난 조사보다 3%포인트 감소한 것으로 나타났다. 해당 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

