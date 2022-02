[아시아경제 공병선 기자] 서울 강북구에서 이재명 더불어민주당 후보 현수막이 불에 타 훼손된 사건이 벌어졌다.

18일 서울 강북경찰서는 전날 오후 5시30분경 강북구 한 길거리에 걸린 이 후보의 현수막을 훼손한 50대 A씨를 공직선거법 위반 혐의로 현행범 체포했다. A씨는 라이터 불로 이 후보 현수막을 불 태운 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "불구속 상태로 A씨의 범행 동기를 조사하고 있다"고 밝혔다.

공직선거법에 따르면 별다른 사유 없이 선거 벽보나 현수막을 훼손할 경우 2년 이하의 징역이나 400만원 이하의 벌금에 처하게 된다.

