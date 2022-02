윤석열, TK서 '민주당 심판' 강조…"부패·무능한 정권"

경북 상주와 김천에서 정부여당 비판 강도 높여

'애국심'에 표심 호소하기도

[아시아경제 금보령 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 경북을 찾아 '더불어민주당 심판론'을 강조했다.

윤 후보는 18일 오전 경북 상주 유세에서 "대장동 부패 세력 몸통을 대통령 후보로 선출하는 돌연변이 정당에 대해 경북인께서 일치단결해 강력하게 심판해달라"고 밝혔다.

윤 후보는 "상주 시민 여러분과 경북인들께서 부패하고 무능하고 무도한 민주당 정권을 박살내라고 저 윤석열을 불러주고 키워준 거 아닌가"라며 "민주당에도 괜찮은 정치인들 많이 있다. 망가진 건 소수의 낡은 이념에 사로잡혀 상식에 반하는 엉뚱한 생각 가지고 있는 사람이 당 밖에서 당 안에서 조종하니까 상식 있고 훌륭한 정치인들이 기를 못 쓰게 돼서 그런 것"이라고 비판했다.

이어 윤 후보는 "민주당을 이번 대선에서 강력히 심판해야 되지 않겠나"라며 "국민의힘은 벌써 여러 차례 걸쳐 심판도 받고 개혁도 많이 했다. 그러니 저 같은 정치신인을 대통령 후보로 내세우지 않았겠나"라고 덧붙였다.

이 같은 발언은 경북 김천 유세에서도 이어졌다. 윤 후보는 김천역 앞에서 진행된 유세를 통해 "여러분께서 저를 지지해주고 이 자리 세워주신 이유가 뭔가. 부패하고, 무능하고, 오만한 민주당 정권 박살내고 이런 정권이 다시 연장되지 않도록 하란 명령 아닌가"라며 "지난 5년 동안 민주당 정권이 한 걸 보면 외교·안보, 경제, 교육, 부동산 모든 면에서 제대로 한 게 하나는 있는가"라고 꼬집었다.

정부여당의 코로나19 정책에 대해서도 비판의 목소리를 높였다. 윤 후보는 "국민들이 2년 간 마스크 쓰고 거리두기 하면서 생업 지장 받으면서 정부에 협조했는데 이게 뭔가"라며 "오미크론으로 일일 10만명씩 확진자가 생기는데 치료대책 하나 강구 못하고 있다. 이게 정부인가"라고 지적했다.

경북 주민들의 '애국심'에 표심을 호소하는 모습도 보였다. 그는 "나라가 어렵고 위기일 때는 애국심으로 지키셨는데 무도한 정권의 집권연장, 더이상 방관하면 나라 허물어지게 생겼다. 안보, 경제가 흔들리고 미래가 사라지게 생겼다"라며 "대선은 5년마다 온다. 우리 시민 도민 여러분들이 이번에 일어나 궐기해달라"고 강조했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr