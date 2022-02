[아시아경제 공병선 기자] 방송인 MC딩동(43·본명 허용운)이 음주운전 적발 후 도주한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

18일 서울 종암경찰서는 허씨를 도로교통법 위반(음주운전)과 특수공무집행방해 등 혐의로 입건했다고 밝혔다.

전날 오후 9시30분경 허씨는 음주운전을 하던 중 서울 성북구 하월곡동 인근에서 경찰에 적발됐다. 하지만 허씨는 경찰의 정차 요구를 응하지 않고 경찰차 앞 범퍼를 들이받고 그대로 도주했다. 오전 2시경 그는 경찰에 의해 검거됐다.

음주 측정 결과 허씨의 혈중 알코올 농도는 면허 취소 수준(0.08% 이상)인 것으로 전해졌다. 경찰은 음주 측정 후 허씨를 귀가시켰으며 향후 자세한 범행 경위를 조사할 예정이다.

SBS 9기 공채 개그맨 출신인 허씨는 방송 사전 MC로 주로 활동했으며 '사전 MC계의 유재석'으로 유명하다.

