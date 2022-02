"정권교체 신념 이루겠다" 安, 내일부터 선거운동 재개

발인 끝나는 대로 현장 복귀

여론조사 단일화 입장은 계속

[아시아경제 이현주 기자] 유세버스 사망 사고 발생으로 공식 일정을 전면 중단한 안철수 국민의당 대선후보가 19일 오후부터 선거운동을 재개할 전망이다. 유세버스 사고로 세상을 떠난 지역 선대위원장과 운전기사의 발인이 끝나는 대로 다시 선거전에 뛰어든다는 계획이다.

안 후보는 18일 충남 천안 단국대병원 장례식장에서 고(故) 손평오 논산·계롱·금산 지역선대위원장 영결식에 참석했다. 사흘 내내 빈소를 지켰던 안 후보는 이날 조사를 통해 "이제 더 이상 논산의 넓은 마음과 계룡의 높은 기상 그리고 금산의 아름다움을 손 동지와 함께 나눌 수는 없지만 동지와 함께 꿈꾸었던 ‘더 좋은 정권교체’, 정권교체를 하는 이유가 더 좋은 대한민국을 만들기 위한 것이어야 한다는 우리의 신념을 저와 남은 동지들이 꼭 이루겠다"고 말했다.

이날 오후 안 후보는 또 다른 유세버스 사고로 의식불명 상태에 빠진 운전기사가 입원 중인 원주세브란스기독병원을 찾는다. 내일은 유세버스 사고로 사망한 운전기사의 발인식이 진행될 경남 김해 장례식장으로 발걸음을 옮긴다.

이번 사고가 야권 후보 단일화에 변수로 작용할 지 여부에 관심이 쏠린다. 국민의힘은 버스 사고 등을 계기로 안 후보가 자진 사퇴하지 않겠느냐고 내심 기대하고 있지만 안 후보 측은 ‘여론조사 방식의 단일화’에 대해 윤 후보의 답변을 기다리고 있다는 입장에서 아직까지 변함이 없다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr