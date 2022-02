CJ프레시웨이, 코로나19 의료진 응원 위해 아이스크림 기부

[아시아경제 구은모 기자] CJ프레시웨이 CJ프레시웨이 051500 | 코스닥 증권정보 현재가 38,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,650 2022.02.18 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 “역대 최대 순이익” CJ프레시웨이, 지난해 순이익 311억… 흑자전환물가 뛰어? 음식료株 가격 인상 수혜 기대[클릭 e종목]F&B 패자부활전 '비중확대'…실적 모멘텀 부각 톱픽은 close 가 코로나19 의료진들을 응원하기 위해 아이스크림 8000여개를 기부했다고 18일 밝혔다.

CJ프레시웨이는 지난 17일 위탁 운영 중인 단체급식장 중 강남세브란스병원, 건국대학교병원, 건양대학교병원, 인천국제성모병원, 구미차병원 등 대형병원 직원식당 다섯 곳에서 코로나19 의료진에게 ‘서울우유 아이스크림’을 전달했다.

CJ프레시웨이는 병원 직원식당에서 점심식사를 마친 의료진에게 후식으로 아이스크림을 제공했다. 아이스크림은 흰우유, 초콜릿, 살롱밀크티 등 세 종류의 다양한 맛으로 준비해 각자의 취향에 맞게 즐길 수 있도록 했다.

‘서울우유 아이스크림’은 CJ프레시웨이가 서울우유와 협업해 유통하는 제품이다. 정제수 없이 국내산 유원료만 72% 이상 함유돼 쫀득한 식감과 진한 우유의 풍미가 특징이다.

CJ프레시웨이 관계자는 “이번 아이스크림 기부를 통해 코로나19 의료 현장 최일선에서 애쓰고 있는 의료진에 감사와 응원의 마음을 전하고, 오랜 시간 두꺼운 방호복을 착용해야 하는 의료진이 잠시나마 답답함을 해소할 수 있도록 돕고자 했다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr