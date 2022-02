[클릭 e종목] S-Oil, 정유업 투자 매력 ↓…목표주가 하향

[아시아경제 황윤주 기자] 메리츠증권은 18일 S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 85,200 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 483,347 전일가 84,900 2022.02.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에스오일, 수도권대기환경청 평가서 '휘발유·경유' 최고등급[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천"'7兆 프로젝트' 시설 준공" "무배당 안건 부결"…주주 달래기 나선 정유사 close 에 대해 유가 불확실성을 감안하면 정유업종에 대한 투자 매력도가 높지 않다며 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가는 10만원으로 하향했다.

노우호 메리츠증권 연구원은 "현 시점의 유가는 원유 공급 차질 우려감으로 선물 대비 현물 가격이 높은 백워데

이션, 가격 변동성 확대 구간"이라며 이같이 밝혔다.

노 연구원은 "2021년 그린플레이션(Greenflation)으로 촉발된 유가 강세는 2022년 연초 지정학 리스크 우려감이 극대화됐다"며 "수요가 동반되지 않은 유가 강세"라고 설명했다.

노 연구원은 "유가 강세가 장기화될 경우 원가 부담으로 수익성에 부정적이고, 유가 하향 안정 시 수익성에 다소 긍정적이다"고 분석했다.

이어 "2022년 연말 기준 WTI유가 배럴당 80달러, 정제마진 7.7달러의 전망치를 유지한다"며 "연초 정제마진 개선된 정제마진과 유가 변동성 확대로 이익 흐름은 상고하저를 예상한다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr