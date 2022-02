KB?손보, 경기도교육청과 발달장애 아동 지원을 위한 MOU

[아시아경제 이창환 기자] KB손해보험은 17일 오후 경기도 의정부시에 위치한 경기도교육청 북부청사에서 발달장애 아동의 사회적 상호작용 능력 향상을 위한 업무협약(MOU)을 경기도교육청과 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 김기환 KB손해보험 사장과 이재정 경기도교육청 교육감 등이 참석했다.

양 기관은 이번 업무협약을 통해 경기도 내 특수학교에 감각통합 치료실 신규 설치 및 기존 시설 리모델링을 지원한다. 이를 통해 특수교육 환경을 개선하고 교육 프로그램을 운영하는 등 발달장애 아동의 사회적 상호작용 능력 향상을 추진한다.

감각통합 치료는 발달장애 아동이 다양한 활동과 움직임을 통해 감각을 자극해 스스로 올바른 적응반응을 향상시키도록 하는 치료다.

김기환 사장은 “이번에 경기도교육청과 새롭게 시작하는 감각통합치료실 지원사업이 발달장애 아동의 건강한 성장에 조금이나마 도움이 됐으면 한다”며 ?“앞으로도 KB손해보험은 미래의 희망인 아동들의 건강한 성장을 지원하는 다양한 사회공헌사업을 통해 ‘세상을 바꾸는 보험’으로써의 역할을 지속적으로 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

