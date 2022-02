경찰, 부모와 형 살해 후 자진신고한 30대 남성 구속 송치

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 양천구의 한 아파트에서 부모와 형을 살해한 혐의를 받는 30대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

서울 양천경찰서는 17일 존속살해 및 살인 혐의를 받는 김모(31)씨를 구속 송치했다.

김씨는 지난 10일 양천구 자택에서 부모와 형을 살해한 혐의(존속살해·살인)를 받고 있다.

그는 범행 직후 오전 6시 50분께 119에 "3명을 죽였다"고 신고했다. 경찰은 소방으로부터 신고 내용을 통보받아 사건 현장으로 출동했으나 도착 당시 가족은 이미 숨진 상태였다.

유족에 따르면 김씨는 정신질환을 앓고 있으며, 경찰 조사에서 '범행 사나흘 전 흉기를 구입했다'고 진술한 것으로 알려졌다.

범행 동기에 대해선 '가족들로부터 괴롭힘을 당하고 입양된 양자라서 차별을 받았다'고 주장하는 것으로 알려졌으나 김씨 친척은 입양은 전혀 사실이 아니라고 밝혔다.

경찰은 김씨를 현장에서 체포해 수사를 진행한 뒤 구속영장을 신청했고, 법원은 "범죄 혐의가 소명되고 도망할 염려가 있다"며 영장을 발부했다.

