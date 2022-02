文대통령, 최민정·男 계주 선수들에 축전…"살아있는 전설"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 16일 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m에서 금메달을 딴 최민정 선수와 은메달을 딴 쇼트트랙 남자 5000m 계주 선수들에게 축전을 보냈다

문 대통령은 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "과연 최민정"이라며 "평창 대회에 이은 2연속 금메달의 쾌거"라고 치하했다.

문 대통령은 "세계기록 보유자, 올림픽기록 보유자다운 기량을 유감없이 펼쳐보였다"며 "올림픽 무대에서만 벌써 다섯 개의 메달을 획득한 ‘살아있는 전설’이 되었다"고 격려했다.

쇼트트랙 남자 5000m 계주에서 활약한 곽윤기 선수에게는 "해낼 줄 알았다"며 "최고의 호흡과 최강의 기량을 자랑하는 우리 선수들의 '원팀' 정신이 큰 성취로 이어져 참으로 기쁘다"고 말했다.

함께 활약한 김동욱 선수에게는 "첫 올림픽 무대여서 많이 떨렸을텐데 정말 잘해주어 고맙다"고, 박장혁 선수에게는 "자신의 한계를 넘어서는 투지와 책임감으로 대한민국을 빛낸 박 선수의 대견한 마음을 다독여주고 싶다"고 말했다.

또 황대헌 선수에게는 "세계 최정상다운 탁월한 순발력과 스피드가 독보적"이었다며, 이준서 선수에게는 "발목 인대 부상을 투지와 땀으로 이겨낸 늠름한 모습은 모두에게 용기와 희망의 선물이 되었을 것"이라고 격려했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr