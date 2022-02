"유·초등생 주 2회 코 찌르기? 지울 수 없는 상처 남길 것"…靑 청원 등장

정부, 3월부터 유·초·중·고교생 자가검사 권고

[아시아경제 나예은 기자] 정부가 오는 3월부터 유·초·중·고교생에게 자가진단 키트를 무료 배포한 뒤 주 1~2회 신속항원검사를 하고 등교할 수 있도록 권고할 예정인 가운데, 이를 반대하는 청원이 올라왔다.

지난 14일 청와대 공식 홈페이지 국민청원 게시판엔 '유치원 및 초등생 자가진단 키트검사반대'라는 제목의 청원이 등장했다.

청원인 A씨는 "3월 개학 시 유치원과 초등생은 일주일에 2번씩 한 달간 자가진단 키트로 검사 후 등교를 원칙으로 한다는 기사를 뉴스로 읽었다. 이것이 사실이라면 저는 이 부분을 강력히 반대한다"며 "아이들의 안전을 우려하는 결정이라는 주장으로 무마하기엔 너무나 터무니없고 비효율적인 정책이라 생각한다"고 밝혔다.

A씨는 유치원, 초등생들이 코로나19 백신 미접종자이기에 해당 정책을 고수하는 것 같다며 "본인의 의지로 미접종 상태가 된 상황이 아님에도 미접종자에 대한 철저한 차별행위로 밖에는 보이지 않는다"고 지적했다.

이어 "보건소 개입의 역학조사와 pcr검사 방법을 예산절감의 차원에서 자가진단 키트 셀프검사로 전환한다는 생각밖에 들지 않는다"고 말했다.

또 "학기 초라는 혼란스러움에 코로나에 대한 두려움이 더해져 아이들은 충분히 심한 스트레스 상황에 놓여 있다. 그런 아이들에게 자가진단 검사를 일주일에 2번씩 강행한다는 것은 지울 수 없는 상처를 남기게 될 것"이라고 전했다.

끝으로 A씨는 "교육부는 아이들의 입장을 최우선으로 고려하여 아이들의 입장에 서서 현실적으로 가능한 정책을 펼쳐야 한다"며 "그래야 교육부의 권위가 바로 서고 코로나로 힘든 시기를 아이들이 모두 함께 이겨낼 수 있는 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr