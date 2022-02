이낙연, 정몽규 회장에 "빠른 시일 내 사과하고 야단도 맞아야"

[아시아경제 배경환 기자] 이낙연 더불어민주당 총괄선대위원장이 정몽규 HDC 그룹 회장을 만나 광주 화정동 아이파크 외벽붕괴 사고에 대한 적극적인 후속 대책을 촉구했다.

16일 이 총괄선대위원장은 용산구 현대산업개발 본사에서 정 회장과 유병규 현대산업개발 대표이사 등을 만나 "빠른 시일 내에 유가족을 만나 인간 대 인간으로 사과도 드리고 야단도 맞으시고 그분들 말씀도 경청하시고 하는 과정이 있어야 한다"고 전했다.

특히 "현산에서 이런 일이 잇따라 생기는가"라며 "이게 전국민 앞에 설명이 되지 않고는 신뢰가 회복되지 않을 것이다. 피해자들과의 관계 이전에 유망한 기업으로서 당연히 풀어야 할 숙제"라고 지적했다.

입주 지연 문제도 꼬집었다. 이 총괄선대위원장은 "아무런 대안도 떠오르지 않고 미래가 예측하기 어려운 상태라 얼마나 어디 가서 살아야 하는지 보이지 않는 것"이라면서 "당장 대안 없이 전문가가 법률적으로 판단해서 나중에 보상하면 된다, 그거 아닐 수도 있다. 당장 급하다"고 밝혔다.

이밖에 사고로 희생된 작업자들에 대해서도 "대체로 그 피해자들이 굉장히 어려운 분들이지 않나. 그러니 고위험 업종에 있는 것 아니겠느냐. 위험한 곳에 가고"라며 "더 어려운 분들이니까 배려해주면 좋겠다"고 전했다. 이어 "상주 전담 직원과 전문가를 배치해 우선해야 한다"며 "법률적 대처를 우선하는 느낌이 든다. 피해자 입장에선 상당히 서운할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 이날 면담에는 이 총괄선대위원장을 비롯해 이병훈, 오영환 의원 등이 참석했다. 이 위원장은 공식선거운동 첫 날 광주에서 선대위 출정식을 한 후 합동분향소를 조문한 바 있다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr