한화손보, '온라인 안전골든벨 퀴즈대회' 개최

[아시아경제 이창환 기자] 한화손해보험은 16일 오후 화상회의 플랫폼 줌(ZOOM)을 이용해 경기, 충청, 호남지역 5개 지역아동센터 125명을 대상으로 ‘온라인 안전골든벨’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

올해로 11회를 맞이한 이 행사는 한화손해보험 임직원들이 연중 아동 복지시설 어린이들과 함께 ‘안전 365’라는 사회공헌 프로그램을 진행한 후, 전 과정을 이수한 어린이들을 대상으로 한 해 동안 학습한 안전지식을 퀴즈 형식으로 복습하는 자리다.

앞서 한화손해보험 봉사단은 행사 참여 어린이들이 사용할 물품 키트를 직접 제작하는 한편, 줌을 활용한 행사에 맞춰 유형별 안전퀴즈 문제 출제도 직접 영상으로 촬영했다.

퀴즈 내용은 교통안전, 학교안전, 물놀이 및 선박안전, 화재안전, 놀이스포츠 안전, 공공안전, 응급처리안전 등 총 7가지 카테고리로 구성했다.

한화손해보험 관계자는 “어린이는 위험에 대한 감지능력이 성인에 비해 많이 부족하기 때문에 보호자의 각별한 주의와 체계적인 교육이 필요하다”며 “교육 기회가 상대적으로 적은 지역아동센터 학생들이 안전 습관을 만들어 갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr