굿닥, 서울시와 코로나19 비대면 처방 병원 검색 서비스 제공

[아시아경제 최동현 기자] 모바일 헬스케어 플랫폼 업체 굿닥이 서울시와 손잡고 코로나19 확진자의 비대면 병원 처방 서비스 지원에 나선다고 16일 밝혔다.

굿닥은 서울시 공공데이터를 제공받아 일반관리군으로 분류되는 코로나19 무증상 및 경증 재택치료 환자들에 한해 전화 상담 등 비대면 진료 처방이 가능한 병원 검색 서비스를 제공한다. 이번 서비스를 통해 굿닥 플랫폼에서 ‘코로나 전화진료’를 검색하면 사용자의 현재 위치에서 가까운 순서대로 비대면 처방 상담이 가능한 병의원 상세정보가 제공된다.

회사 측은 앞서 리뉴얼 론칭한 실시간 매칭 방식의 비대면 진료 기능과 이번 코로나19 재택치료 일반관리군 대상 전화진료 처방 서비스 제공이 정부 방역시스템 정책에 기여할 수 있도록 비대면 진료 지원에 총력을 기울이겠다는 방침이다.

임진석 굿닥 대표이사는 “최근 자가진단 등을 통해 코로나19 무증상과 경증 환자 수가 급증하고 있다”면서 “서울시와 손잡고 굿닥이 선보인 이번 비대면 진료 처방 서비스는 방역차원에서도 환자와 의료기관 모두 효율적인 측면에서 접근할 수 있을 것”이라고 전했다.

굿닥은 현재 의료기관 방문없이 모바일 상에서 즉각적인 자택 진료가 가능하고 처방약 배송까지 책임지는 비대면 진료 토탈케어 서비스를 제공중이다. 굿닥의 비대면 진료 서비스는 고열과 기침과 같은 코로나19 오미크론 감염증 우려 증상부터 위장, 고혈압 만성 질환 및 소아과, 비뇨기과, 탈모, 다이어트 등 폭넓은 진료 항목을 실시간 원격 체제로 지원한다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr