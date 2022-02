긴장감 해소에 상승 마감.. 코스닥 4.55% 뛰어

[아시아경제 황준호 기자] 16일 증시는 러시아의 우크라이나 침공에 대한 불안감이 해소되면서 오랜만에 시원한 상승세를 기록하며 마감했다. 특히 코스닥은 4거래일 만에 4% 넘게 뛰었다.

이날 코스피는 1.99% 오른 2729.68에 마감했다. 기관의 순매수가 지수를 세웠다. 기관은 이날 2253억원 규모 순매수에 나섰다. 반면 개인과 외인은 간만에 맞은 차익 실현 기회를 맞아 각각 2081억원, 431억원 규모 순매도를 마쳤다.

전체 종목 중에서는 832개 종목이 상승세를 나타냈다. 시가총액 상위 1~10개 종목은 모두 뛰었다. 10개 종목 중에서는 LG화학이 4.98% 오른 65만3000원에 마감했다. 이어 카카오(4.08%), SK하이닉스(2.76%), 삼성바이오로직스(2.30%) 등도 큰 폭으로 올랐다.

LG화학의 경우 전날 미국 증시에서 전기차 관련 주가 상승한 여파와 함께, 국제 신용평가사 무디스가 LG화학의 등급을 상향 조정한 여파에 따라 강세를 나타내고 있는 것으로 분석된다.

불변의 코스피 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,800 전일대비 1,100 등락률 +1.49% 거래량 10,735,574 전일가 73,700 2022.02.16 15:30 장마감 관련기사 '반도체 초격차' 기업들, 올해 56조원 투입…"인력·예타면제 등 과감한 지원 필요" 코스닥 4%대 상승.. 외인 자금 쏟아져 위메이드 쉬었다, 2月 반드시 터질 초대형 "제2의 위메이드" close 는 1.49% 상승했으며 같은 반도체 주인 SK하이닉스는 2.76% 올랐다.

업종별로는 기계업이 4.08% 오르면서 업종 내 상승 폭이 가장 높았다. 이어 의약품, 비금속광물 등이 3%대 오름세를 나타냈다. 기계 업종 중에서는 한신기계(15.16%), 한국주강(7.96%), 참엔지니어(6.83%) 등이 업종 전체 상승세를 견인했다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "시가총액 대형주 대부분과 전기전자 업종의 상승세가 돋보였다"며 "전일 미국 증시에서 필라델피아 반도체 지수 급등과 SK하이닉스의 차세대 메모리반도체 개발 성공 소식에 강세를 나타냈다"고 분석했다.

코스닥은 4.55% 오른 878.15에 장을 마쳤다. 외인과 기관의 대량 매집이 지수를 끌어올렸다. 외인과 기관은 각각 2803억원, 1221억원 규모 순매수에 나섰다. 개인은 4030억원을 순매도했다.

전체 종목 중에는 1376개 종목이 올랐다. 시가총액 상위 1~10위 종목들도 상승 곡선을 그렸다. 이중 상승 폭이 가장 큰 것은 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 108,700 전일대비 11,700 등락률 +12.06% 거래량 2,834,373 전일가 97,000 2022.02.16 15:30 장마감 관련기사 “제2의 비덴트” 내일 바로 터진다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"코스닥 4%대 상승.. 외인 자금 쏟아져 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 역대급 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록! close (12.06%)였다. 지난 9일 실적발표 이후 주가가 30% 넘게 빠지자 과도한 하락이라는 시각이 확대되면서 반발 매수세가 유입된 것으로 추정된다. 위메이드맥스 위메이드맥스 101730 | 코스닥 증권정보 현재가 25,650 전일대비 4,200 등락률 +19.58% 거래량 2,648,653 전일가 21,450 2022.02.16 15:30 장마감 관련기사 코스닥 4%대 상승.. 외인 자금 쏟아져 [특징주] 위메이드·위메이드맥스 반발매수세에 10%대 폭등지난해 최고 수익률 게임 ETF, 올 들어 하락률 1위 굴욕 close 도 19.15% 상승했다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 108,700 전일대비 11,700 등락률 +12.06% 거래량 2,834,373 전일가 97,000 2022.02.16 15:30 장마감 관련기사 “제2의 비덴트” 내일 바로 터진다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"코스닥 4%대 상승.. 외인 자금 쏟아져 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 역대급 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록! close 외에도 게임주는 높은 상승세를 나타냈다. 펄어비스는 8.95% 오른 10만1000원에 장을 마쳤다.

이 같은 게임주를 포함한 디지털 업종은 6.70% 상승해 업종별 상승 폭이 가장 높은 것으로 나타났다. 이어 오락(5.75%), 제약(5.42%), 비금속(5.16%) 등도 높은 오름세를 기록했다.

이경민 대신증권 연구원은 "지정학적 리스크 완화돼 위험 선호 심리가 개선됐으며 이날 발표된 중국 물가지표 결과도 긍정적인 상황"이라며 "특히 외국인 수급이 코스닥과 선물로 집중되면서 코스닥은 4%이상 급등했다"고 분석했다. 붙였다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr