현대캐피탈, 현대차그룹 전기차 모델 리스·렌트 사전예약

전기차 보조금 빠른 적용 가능

[아시아경제 유제훈 기자] 현대캐피탈은 현대자동차그룹의 전기차 모델에 대한 리스·렌탈상품 사전 예약을 실시한다고 16일 밝혔다.

현대캐피탈의 전기차 리스·렌트 사전 예약은 현대차 아이오닉 5, 제네시스 GV60 및 GV70 EV(출시예정), G80 EV, 기아 EV6을 대상으로 하며 오는 4월28일까지 진행된다.

현대캐피탈 전기차 리스와 장기렌터카는 차량 구입 시 들어가는 취득세와 자동차세 등을 분납할 수 있어 초기 목돈 부담을 덜어주고, 할부보다 저렴한 월 납입금으로 이용할 수 있는 것이 장점이다.

예컨대 아이오닉 5의 경우 차량가 4980만원을 기준으로 48개월간 전기차 리스로 이용하면 월 납입금 80만원에 이용이 가능하다. 여기에 전기차 보조금(1000만원 기준)을 적용하면 약 20만원 더 저렴하게 이용 할 수 있다. 아울러 계약기간 중 24개월을 채우면 중도해지수수료 없이 계약해지도 가능하다.

현대캐피탈은 전기차 고객이 처리하기 번거로운 업무도 대신 처리한다. 전기차 보조금 신청을 비롯해 차량 등록과 탁송, 범칙금/과태료 납부 등이 대표적이다. 이외 리스·렌탈 사전예약을 신청하면 정부 전기차 보조금을 빠르게 받을 수 있고, 지원율이 높은 지역의 보조금을 우선적용 받을 수 있단 장점도 있다.

한편 현대캐피탈은 사전 예약을 통해 차량 출고를 확정한 고객에게는 전기차 충전크래딧(50~150만원) 또는 전기차 홈충전기(110만원 상당) 최대 18% 할인 혜택을 주고, 세차 쿠폰 할인 서비스도 제공할 계획이다. 또 선착순 500명에게 고급 차량용 디퓨저를 선물하고, 인스타그램에 사전예약 후기를 남기면 기프티콘을 제공하는 이벤트도 진행할 예정이다.

