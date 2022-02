[3보]김원웅, 광복회장 자진사퇴…"머리숙여 사과"

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]수익금 횡령 의혹을 받고 있는 김원웅 광복회장이 사퇴했다. 2019년 6월 취임한 김 회장은 광복회가 운영해온 카페 수익금으로 비자금을 조성한 것으로 알려지면서 2년 8개월 만에 불명예 퇴진을 하게 됐다.

16일 김 회장은 입장문을 통해 "회원 여러분의 자존심과 광복회의 명예에 누를 끼친 것에 머리 숙여 사과드린다"며 "사람을 볼 줄 몰랐고 감독 관리를 잘못해서 이런 불상사가 생긴 것, 전적으로 제 불찰"이라고 말했다.

국가보훈처가 15일 국회 정무위원회에 제출한 ‘광복회 국회 카페 감사 개요’ 자료에 따르면 김 회장의 비자금은 서울 여의도 국회의사당 내에서 운영해온 야외 카페 ‘헤리티지 815’를 통해 만들어졌다. 이 카페는 국가유공자 후손 장학 사업을 위해 만들어졌다. 김 회장은 이 카페가 Y사에 물품을 발주하면 Y사는 허위매출, 과대계상 등의 수법으로 커피 재료상으로부터 리베이트를 받아 비자금을 조성했다.

보훈처 감사결과에 따르면 김 회장은 이 비자금으로 서울 성북구 종암동의 한 아파트 단지에서 상호 없이 운영되는 무허가 마사지 업소에서 60만원을 쓴 것으로 돼 있다. 1회 마사지를 받는 데 10만원씩 총 6회 출입했다. 이외에 김 회장이 설립한 협동조합 ‘허준 약초학교’에도 ▲공사비 1486만원 ▲묘목·화초 구입 300만원 등 총 2000만원대 비자금이 들어갔다. 김 회장이 이렇게 유용한 비자금은 총 7256만원 상당에 이른다.

광복회는 오는 18일 ‘광복회장 불신임안’ 투표를 위한 임시총회를 개최하기로 하고 김 회장 등 관련자에 대해 경찰에 수사를 의뢰한 바 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr