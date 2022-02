尹 배우자 김건희 등판하나…"문화·예술·종교 분야 공개 행보 검토 중"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희씨가 공개 행보를 검토 중인 것으로 알려졌다.

김씨는 14일 국민일보와의 인터뷰에서 "천천히 문화·예술·종교 분야에서 공개 행보를 시작하라는 조언이 많아서 (선거 지원 여부를) 검토하고 있다"고 밝혔다. 이어 "아무것도 결정된 건 없다"면서 "남편(윤 후보)과 상의해 보겠다"고 덧붙였다.

현재 심경에 대해서는 "지금은 자숙하고 있는 상황"이라며 "아직 제가 여러가지로 부족함이 많아서 많이 성찰하고 있다"고 말했다. 이재명 더불어민주당 대선후보 배우자 김혜경씨의 '과잉 의전' 논란에 대해선 "드릴 말씀이 없다"며 말을 아꼈다.

복수의 매체에 따르면 김씨는 이날 서울 마포구 극동방송국에서 극동방송 이사장인 김장환 목사를 비공개로 접견했다. 그는 "김 목사께서 인생의 지혜를 말씀해 주셨다"며 "정기적으로 만나 뵙고 좋은 말씀을 듣고 함께 기도한다. 많은 위로를 받아 스스로를 돌아보는 계기가 되고 있다"고 말했다.

한편 김씨가 모습을 드러낸 건 지난해 12월26일 자신의 허위 이력 논란과 관련한 대국민 사과 이후 이번이 처음이다. 김씨가 윤 후보 선거 지원에 나설 가능성을 직접 시사한 것도 역시 처음이다.

