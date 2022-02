오후 4시30분 여의도 하우스 카페에서 회동하기로



[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보와 유승민 전 의원이 오는 17일 만남을 갖는다.

15일 유 전 의원 측에 따르면 17일 오후 4시30분 서울 여의도 하우스 카페에서 유 전 의원과 윤 후보가 만나기로 했다,

윤 후보와 유 전 의원은 최근 통화를 하고 이같이 일정을 조율한 것으로 알려졌다.

유 전 의원이 윤 후보와 회동하기로 한 것은 이날부터 공식 선거운동을 시작한 윤 후보에게 힘을 실어주며 '원팀'을 강조하려는 의미로 풀이된다.

