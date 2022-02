농식품 유통분야 키운다 … 경북 상주시, 4개 분야 204억원 투자

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 상주시는 농식품 유통분야에 204억원 규모로 과감하게 투자한다고 15일 밝혔다.

시는 올해 농식품 유통 목표를 ‘혁신을 통한 미래 농산업 육성’으로 슬로건을 정했다.

4대 중점시책에 47개 사업, 204억원을 투자하기로 결정했다

4대 중점시책은 ▲산지유통조직 활성화 및 시장 경쟁력 강화 ▲먹거리 선순환 체계 구축 ▲융복합산업 경쟁력 강화 및 농특산물 직거래 활성화 ▲농식품 해외시장 개척 및 수출 확대 등이다.

우선 농산물의 출하시기를 조절해 가격 경쟁력을 높이고, 유통비용 절감을 위해 농산물 산지유통센터 건립, 유통시설 기반확충·상품화 지원 등 시장 경쟁력 강화에 113억원을 투자한다.

건강한 지역 농산물 공급과 소비 촉진 등을 위해 로컬푸드 직매장 조성, 유치원·초·중·고 무상급식, 친환경 농산물 학교급식, 초등돌봄교실 과일간식 등 41억원을 투자해 먹거리 선순환 체계를 구축한다.

또 농식품 가공산업 육성, 6차산업 경영체 활성화, 도·농 직거래, 라이브커머스 활용 판로지원, 명주상주몰 운영 등 10억원을 투자해 융복합산업의 경쟁력을 강화할 예정이다.

농식품 해외시장 개척과 수출 확대를 위해 신선 농산물 수출기반 확충, 우수 농식품 품질고급화, 수출촉진 장려금, 해외 홍보관 운영 및 마케팅 지원 등 수출 경쟁력 강화에도 40억원을 투자한다.

이창희 상주시 경제산업국장은 “다변화하는 유통환경에 지역 농식품의 경쟁력을 높여 지속적인 성과를 토대로 침체된 지역경제에 활력과 보탬이 되도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr