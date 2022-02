파미셀, 3공장 부지 확보…의약품 원료물질 증설

[아시아경제 박형수 기자] 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 10,650 전일대비 300 등락률 -2.74% 거래량 317,160 전일가 10,950 2022.02.15 15:30 장마감 관련기사 파미셀, 100억 규모 유형자산 양수 결정파미셀, 지난해 매출액 509억 달성…‘역대 최대’파미셀, 원료의약품 증가 기대…'RNA 치료제 개발 이어질 것' close 이 케미컬사업부문 사업 확대를 위한 투자에 나섰다.

파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 10,650 전일대비 300 등락률 -2.74% 거래량 317,160 전일가 10,950 2022.02.15 15:30 장마감 관련기사 파미셀, 100억 규모 유형자산 양수 결정파미셀, 지난해 매출액 509억 달성…‘역대 최대’파미셀, 원료의약품 증가 기대…'RNA 치료제 개발 이어질 것' close 은 울산 온산공단에 1만6508㎡(5000평) 규모의 공장부지 매매계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

회사 관계자는 "기존 공장의 전체 부지보다 약 1.75배 큰 규모"라며 "3공장을 증설할 예정으로 뉴클레오시드와 mPEG 등의 의약품 원료 물질과 첨단산업소재를 생산할 것"이라고 설명했다.

파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 10,650 전일대비 300 등락률 -2.74% 거래량 317,160 전일가 10,950 2022.02.15 15:30 장마감 관련기사 파미셀, 100억 규모 유형자산 양수 결정파미셀, 지난해 매출액 509억 달성…‘역대 최대’파미셀, 원료의약품 증가 기대…'RNA 치료제 개발 이어질 것' close 의 뉴클레오시드 및 mPEG등 의약품 원료물질의 연간 생산량은 약 16t으로 3공장 완공 후에는 생산량이 약 50t 이상으로 늘어난다.

관계자는 "최근 증가하는 뉴클레오시드 수요에 대비하기 위해 대규모 생산시설을 구축할 예정"이라며 "뉴클레오시드 외에도 mPEG와 5G관련 첨단소재의 생산에도 활용할 수 있도록 설계할 계획"이라고 말했다. 이어 "완공 후에는 케미컬사업부문의 연 매출액이 지속해서 늘어날 것"이라고 덧붙였다.

관련 업계는 RNA 치료제 활성화에 따라 뉴클레오시드 수요가 증가할 것으로 전망했다. 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 10,650 전일대비 300 등락률 -2.74% 거래량 317,160 전일가 10,950 2022.02.15 15:30 장마감 관련기사 파미셀, 100억 규모 유형자산 양수 결정파미셀, 지난해 매출액 509억 달성…‘역대 최대’파미셀, 원료의약품 증가 기대…'RNA 치료제 개발 이어질 것' close 은 2공장을 증설 중이며 오는 6월말 완공한다. 3공장 부지 매입 및 추가 증설을 계획하는 등 사업 확대를 위한 투자를 지속하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr