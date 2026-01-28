파미셀 김현수 대표, 자사주 매입…"확고한 책임경영 의지 표명"

파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 14,160 전일대비 360 등락률 +2.61% 거래량 529,460 전일가 13,800 2026.01.28 10:33 기준 관련기사 파미셀, 울산 제3공장 기공식 개최…생산 역량 대폭 확대파미셀, 서울아산병원과 첨단재생의료 CMO 계약파미셀, 유전자 치료제 핵심원료 대용량·고순도 제조방법 특허 취득 전 종목 시세 보기 close 은 김현수 대표이사가 자사주 1만4000주를 장내 매수했다고 28일 밝혔다.

이번 자사주 매입은 최대주주이자 최고경영자(CEO)로서 회사의 중장기 성장에 대한 강한 자신감을 시장에 직접적으로 보여주는 동시에, 책임경영을 통해 주주가치를 제고하겠다는 확고한 의지를 담고 있다.

파미셀은 바이오케미컬 사업부문의 실적 호조를 기반으로 가파른 성장세를 이어가고 있다. 실제로 지난해 3분기 누적 역대 최대 실적을 경신하며 견조한 펀더멘털을 입증했다.

아울러 저유전율 소재를 중심으로 한 전자재료 분야에서도 가시적인 성과를 창출하며 첨단재생의료와 AI소재를 아우르는 사업 포트폴리오 다각화에 속도를 내고 있다.

파미셀 관계자는 "견조한 실적과 사업 성장에도 불구하고 현재 주가는 회사의 내재 가치 대비 과도하게 저평가돼 있다고 판단했다"며 "이번 자사주 매입은 책임경영과 주주가치 제고의 본격적인 출발점으로, 향후 회사의 성장이 기업가치 재평가로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



