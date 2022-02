노바백스 첫날 접종자 4487명…이상반응 보고 없어

전체 신규 접종자의 2.1%

[아시아경제 기하영 기자]노바백스 백신 접종이 시작된 가운데 접종 첫날이었던 14일 총 4487명에게 접종된 것으로 집계됐다.

코로나19 예방접종 대응추진단은 백신별 접종 현황 자료에서 노바백스 백신이 1차접종자 4185명, 2차 81명, 3차 221명에게 사용됐다고 15일 밝혔다. 이는 14일 하루 백신을 접종한 21만4984명의 약 2.1%다.

1차 신규 접종자 총 1만247명 중 노바백스 백신을 맞은 접종자는 4185명으로, 약 41%를 차지한 것으로 나타났다. 현재까지 노바백스 백신접종과 관련해 이상반응은 보고되지 않은 것으로 조사됐다.

추진단은 코로나19 고위험군에 해당하는 면역저하자, 요양병원·시설 입소 및 종사자 등을 중심으로 노바백스 백신을 접종할 계획이다. 그동안 코로나19 백신 접종을 받지 않았던 18세 이상 성인도 접종가능하다.

14일부터 요양병원·시설 내 고위험군을 대상으로 한 자체 접종 및 방문 접종이 시작됐고, 일반 국민도 내달 6일까지 카카오톡·네이버 잔여 백신 예약이나 의료기관 예비명단을 이용해 보건소에서 지정한 일부 위탁의료기관에서 당일 접종을 받을 수 있다.

21일부터는 백신 접종 사전예약 누리집을 통해 사전예약이 가능하다. 접종일은 3월 7일 이후로 선택할 수 있다.

노바백스 백신은 국내에서 아스트라제네카, 화이자, 얀센, 모더나에 이어 다섯 번째로 허가받은 코로나19 백신이다. 코로나19 백신 중에서는 처음으로 B형간염이나 인플루엔자 백신과 같은 유전자 재조합 방식으로 개발됐다. 해외 임상시험에 따르면 2차 접종까지 마친 경우에는 약 90% 수준의 감염 예방효과가 있었으며, 중증·사망 예방효과는 100%에 달했다.

한편, 정부가 미국 제약사 화이자와 개별 계약한 코로나19 백신 61만5000회분이 16일 인천공항에 도착한다. 16일 기준 연간 누적 697만 회분의 백신이 국내에 공급된다. 정부가 올해 개별 제약사 및 국제기구와 계약하거나 국제협력을 통해 확보한 코로나19 백신은 화이자, 모더나, 아스트라제네카(AZ), 얀센, 노바백스 등 총 1억5044만회분이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr