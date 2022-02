[포토] '선거철이 왔네'

[아시아경제 윤동주 기자] 제20대 대통령 선거 공식선거운동이 시작된 15일 주요 후보들의 대형 현수막이 각 당사 건물 외벽에 걸려 있다.

선거 운동 기간은 선거 전날인 3월8일까지 진행되고, 후보자가 선거 벽보와 선거공보를 작성해 중앙선관위에 제출하면, 중앙선관위가 지정된 장소에 선거 벽보를 붙이고 매 세대에 선거공보를 발송할 수 있다. 후보자, 후보자의 배우자와 직계존비속, 후보자와 함께 다니는 선거사무장·선거사무원 등은 후보자의 명함을 배부할 수 있고, 선거구안 읍·면·동 수의 2배 이내에서 현수막을 게시할 수 있다.

