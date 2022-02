파미셀, 100억 규모 유형자산 양수 결정

[아시아경제 이민지 기자] 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 10,650 전일대비 300 등락률 -2.74% 거래량 314,283 전일가 10,950 2022.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 파미셀, 지난해 매출액 509억 달성…‘역대 최대’파미셀, 원료의약품 증가 기대…'RNA 치료제 개발 이어질 것'파미셀, 뉴클레오시드 대규모 공급 계약…RNA 치료제 본격 개발 close 은 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 343번지의 토지와 건물을 100억 규모로 양수한다고 15일 공시했다. 회사 측은 “뉴클레오시드와 mPEG 등 의약품 원료물질의 생산량 확대를 위한 케미컬 사업부문 3공장 증설 부지 확보를 위한 것” 이라고 말했다.

