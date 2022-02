[아시아경제 지연진 기자]진승호 한국투자공사(KIC) 사장이 금융협력대사로 임명됐다.

정부는 15일 열린 국무회의 심의를 거쳐 진 사장을 직외직명대사인 금융협력대사로 임명했다고 밝혔다. 대외직명대사는 각 분야에서 전문성과 인지도를 겸비한 인사에게 대사의 대외직명을 부여해 외교활동에 활용하는 제도다. 임기는 1년이며, 직전 금융협력대사는 최희남 전 KIC 사장이었다.

진 대사는 기획재정부 대외경제국장과 국제금융협력국장 등을 역임하고, 현재 한국투자공사 사장으로 재임 중이다. 국제금융 전문가인 만큼 금융중심지 정책홍보 및 자문, 외국계 금융회사의 국내 유치 등의 활동할 예정이다.

금융위는 "'제5차 금융중심지 기본계획'을 토대로 진 대사가 외국인 투자자의 국내 금융시장에 대한 관심도 제고 및 외국계 금융회사의 국내 유치를 위한 홍보활동 등을 수행할 것"이라고 기대했다.

