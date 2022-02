[아시아경제 이민지 기자] 피에스케이홀딩스는 지난해 영업이익으로 226억4069만원을 기록해 흑자전환했다고 15일 공시했다. 매출액은 전년동기대비 105% 증가한 816억2393만원을 기록했고 순이익은 495억원을 기록해 16% 줄었다.

이날 회사는 보통주 1주당 400원을 현금배당한다고 밝혔다. 시가배당율은 2.54%이고 배당금총액은 82억8655만원이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr