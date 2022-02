수주행진에 7년만에 채용 재개…현대중공업·현대미포조선, 생산기술직 모집

[아시아경제 정동훈 기자]올해 선박 건조물랑 증가에 대비해 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 97,100 전일대비 1,500 등락률 +1.57% 거래량 90,763 전일가 95,600 2022.02.15 13:59 장중(20분지연) 관련기사 현대두산인프라코어, '빅데이터'로 맞춤형 신제품 개발 현대重 "통상임금 소송 충당금 316억원 설정"현대중공업지주 "연 1회 중간배당 추진…3년간 배당성향 70% 이상" close 이 7년만에 생산기술직 채용에 나선다. 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 88,193 전일가 81,400 2022.02.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 현대重 "통상임금 소송 충당금 316억원 설정"한국조선해양 "통상임금 소송 관련 5651억원 충당금 설정"현대중공업지주, 작년 영업익 1조854억…지주사 출범 후 최대 close 산하 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 600 등락률 -0.85% 거래량 99,014 전일가 70,600 2022.02.15 13:59 장중(20분지연) 관련기사 울산 조선소 근로자 중화상…작업복에 불붙어[특징주] 현대미포조선, 흑자전환 기대감에 4%↑[클릭 e종목]"현대미포조선, 비용 선반영…올해 흑자전환 기대" close 도 8년만에 채용에 나섰다.

15일 재계에 따르면 현대중공업은 오는 27일까지 제관, 배관, 기계, 전기 등 4개 직종에 걸쳐 현대중공업그룹 사내 협력사에서 3년 이상 재직한 직원을 대상으로 모집한다.

희망자는 현대중공업그룹 인재 채용 홈페이지에서 지원서를 제출하면 되고, 서류 전형과 기량 평가, 인성 검사, 면접 등을 거친다.

현대미포조선은 8년 만에 생산기술직을 신규 채용한다. 오는 27일까지 그룹 인재 채용 홈페이지를 통해 선각 용접, 선각 취부, 배관, 전기, 기계 등 5개 직종에서 모집한다.

현대중공업 관계자는 "미래 경쟁력 확보를 위해선 우수 기술인력 확보가 필수다"며 "공채 외에도 기술연수생 모집 등을 통해 신규 기술인력을 양성하고 확보할 것이다"고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr