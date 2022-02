[아시아경제 부애리 기자] Sh수협은행은 15일 임시주주총회를 개최하고 이병재 예금보험공사 기획조정부장을 신임 비상임이사에 선임하는 안을 의결했다고 15일 밝혔다.

신임 이병재 비상임이사는 서울대 국제경제학과를 졸업했으며, 예금보험공사 채권관리부장, 금융정리부장, 은행금투관리부장을 거쳐 지난해 7월부터 기획조정부장을 맡고 있다.

신임 이병재 비상임이사의 임기는 선임일로부터 2년이다.

수협은행 이사회는 수협법에 의거한 정관에 따라 은행장, 사외이사 4명, 비상임이사 2명(총 7명)으로 구성된다. 이중 비상임이사는 예금보험공사와 수협중앙회장이 각 1명씩 후보를 추천한다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr