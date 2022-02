국민의힘 광주 선대위, 광주역서 출정식…공식 선거운동 돌입

'정권교체'·'윤석열' 외치며 지지호소

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민의힘 광주광역시 선거대책위원회가 15일 광주역 앞 광장에서 출정식을 갖고 본격 선거운동에 돌입했다.

광주역 광장에 모인 국민의힘 당원 및 지지자 100여명은 연신 윤석열 후보의 이름과 정권교체 등을 외치며 지지를 호소했다.

이날부터 시작되는 선거운동에 앞서 대선 승리를 다짐하기 위한 출정식은 서울·광주·부산·대구·대전 등 현장을 연결해 다원 생중계로 진행됐다.

송기석 광주 총괄선대위원장과 국민의힘 광주시당위원장, 당협 위원장 등도 유세차 연단에 서서 윤석열 후보 지지를 호소했다.

송 위원장은 “그 번창했던 여기 광주역이 이렇게 쇠락했다”며 “광주역을 살리고, 광주를 살리기 위해 이 자리에 섰다”고 운을 뗐다.

이어 “윤 후보는 광주를 미래산업 중심지로 만들겠다고 공약을 내세웠다”면서 “우리 지역에 우수한 기업이 유치되고 일자리가 생긴다면 우리 미래세대들이 광주를 떠날 일은 없을 것”이라고 말했다.

그러면서 “이제는 광주가, 그리고 호남이 윤 후보에게 응답해줘야 한다”며 “득표율 30% 이상으로 정권교체에 힘을 보태야 한다”고 덧붙였다.

하헌식 서구을 당협위원장도 연단에 서서 “우리가 언제까지 특정 정당을 지지해야 하느냐”며 “우리는 지금까지 행복을 잃었고 밝은 내일을 잃었다”고 목소리를 높였다.

더불어 “공정·상식의 아이콘인 윤석열을 우리 광주가 압도적으로 지지해서 당선시켜야 한다”고 호소했다.

한편 국민의힘 광주 선대위는 대학생으로 구성된 ‘킥보드 유세단, 킥석열’을 출범해 대학가, 아파트 단지, 전통시장 등 광주 곳곳을 누빌 예정이다.

이를 통해 광주시 선대위는 대선 전략을 윤석열 후보의 공정과 상식을 시민들에게 알리고 2030 청년층의 지지율을 끌어올릴 방침이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr