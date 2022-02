대선 공식 선거운동 개시…尹-安 '단일화' 문 닫히나

국민의당 "尹 침묵은 결국 NO…안 후보 판단할 것"



[아시아경제 나주석 기자] 3월 대통령 선거의 최대 변수 가운데 하나인 윤석열 국민의힘 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보의 ‘단일화’ 성사 여부에 회의적인 목소리가 커지고 있다. 윤 후보의 침묵이 이어지면서 안 후보의 단일화 제안 철회 가능성이 커진 것이다.

최진석 국민의당 선대위 상임선대위원장은 15일 MBC 라디오에서 "(안 후보가 윤 후보와의 단일화 무산을) 공식선언할 수도 있다"고 말했다. 그는 "저희들이 파악하기에 국민의힘이 단일화할 의사가 없는 것으로 파악하고 있다"고 밝혔다.

이태규 국민의당 총괄선대본부장은 아시아경제와의 전화통화에서 "(국민의힘이 단일화에 응하지 않겠다는 명시적 신호는) 장기간 침묵"이라며 "국민의힘은 시간이 갈수록 진영 논리 속에 윤 후보 쪽으로 쏠릴 것이라 판단해 협상을 두고 진을 빼려는 것"이라고 우려했다. 이 본부장은 "안 후보는 일단 제안은 했으니 기다려 보겠다는 입장"이라면서도 "계속 기다릴 것인지 중간에 끊을지는 후보가 판단할 문제"라고 말했다.

국민의힘도 안 후보의 단일화 제안 이후 중지를 모으지 못하고 있다. 김재원 국민의힘 최고위원은 이날 한 라디오에서 "별다른 협상이 없는 걸로 알고 있다"고 밝혔다. 적어도 대선후보의 뜻을 담은 메신저 간의 회동 등은 이뤄지지 않고 있다는 것이다.

김 최고위원은 안 후보의 제안을 ‘요행수’로 표현하면서 여론조사 시 역선택에 기대를 거는 것이라는 입장을 밝혔다. 김 최고위원은 "혹시라도 원하는 대로 단일화가 되면 요행수라도 (단일 대선후보가) 될 여지도 없지 않냐는 판단을 할 수 있다"면서 "(여론조사에서) 동메달이 금메달을 빼앗을 수 있는 것은 점수 조작을 하는 방법인데, 이를 관철하면 기회가 올 수 있다는 요행수"라고 표현했다. 안 후보가 제안한 지난 서울시장 후보단일화 방식의 경우 이재명 더불어민주당 대선후보 지지자들이 여론조사에 개입하는 방식의 역선택이 이뤄질 수 있다는 것이다.

윤 후보의 담판 가능성에 대해서도 국민의힘은 조심스러워하는 모습이다. 김병민 선대본부 대변인은 통화에서 "오늘은 공식 선거운동 시작이라 (윤 후보 캠프는) 바쁘게 움직이고 있다"면서 "단일화와 관련해 추가적인 입장은 따로 없다"고 말을 아꼈다.

