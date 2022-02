삼성물산 구호, '미치노 파리' 협업 가방 출시

[아시아경제 구은모 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 93,846 전일가 107,500 2022.02.15 10:37 장중(20분지연) 관련기사 삼성 준법위 2기 첫 정기회의…'ESG 소위원회' 신설[e공시 눈에 띄네]코스피-26일삼성물산, 올해 매출액 34조9000억원 전망 close 패션부문 미니멀 컨템포러리 브랜드 구호(KUHO)가 프랑스 액세서리 브랜드 ‘미치노 파리’와 협업해 새로운 스타일의 가방 컬렉션을 출시했다고 15일 밝혔다.

구호는 젊은 층 타깃의 가방 전문 브랜드와 협업해 신선한 디자인의 상품으로 액세서리 라인을 다양화하고 신규 고객을 확대한다는 방침이다.

미치노 파리는 2014년 프랑스 파리에서 설립된 잡화 브랜드다. 개인의 개성 뿐 아니라 다양한 문화적 경계선을 넘나드는 젊고 자유로운 브랜드 철학으로 파리지앵 감성이 담긴 모던하고 시크한 디자인을 추구한다. 현재 2030 여성 고객을 겨냥해 주로 온라인 채널에서 판매 중이며, 지난해 일본에서 이세탄 신주쿠 등 주요 백화점 내 팝업 스토어를 진행한 바 있다. 국내에는 구호와의 협업을 통해 처음으로 소개된다.

구호는 이번 협업 컬렉션을 미치노 파리의 모던하고 시크한 디자인과 구호의 미니멀한 감성을 조화한 총 8개 상품으로 구성했다. 모든 상품을 소가죽으로 제작했으며 전면에 KUHO 로고 그래픽을 적용했다. 또 내부 포켓에는 협업을 기념해 ‘안녕’ 이라는 메시지를 새겼다. 미치노 파리를 대표하는 둥근 엣지 사각형 형태의 토트백과 크로스바디, 크래프트 종이 가방 모양의 미니백을 선보였고 컬러는 블랙·화이트·그린 컬러로 출시했다.

구호X미치노 파리 협업 상품은 구호 한남 플래그십 스토어를 비롯한 전국 주요 매장 및 패션라이프스타일 전문몰 SSF샵에서 판매된다. 가격은 43만8000원~63만8000원이다.

임옥영 구호 팀장은 “구호가 프랑스 액세서리 브랜드 미치노 파리와 협업해 젊은 감성의 새로운 가방 스타일을 선보였다”며 “앞으로 의류 뿐 아니라 액세서리 사업을 지속 확대해 더 많은 고객들에게 토탈 라이프스타일 브랜드로 자리매김할 계획”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr