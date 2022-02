한화시스템, 이스라엘 방산기업 IAI와 함정 전투체계 수출 협력

아시아 시장 수출위한 공동마케팅 MOU 체결

[아시아경제 이혜영 기자] 한화시스템이 이스라엘 대표 방산기업 이스라엘항공우주산업(IAI)과 손잡고 함정 전투체계 수출길 확보 나선다.

한화시스템은 IAI와 함정 전투체계의 아시아 시장 수출을 위한 공동 마케팅 추진 양해각서(MOU)를 체결했다고 15일 밝혔다.

IAI는 방위 및 상업 시장을 위한 우주, 항공, 지상, 해상, 사이버 및 국토 안보 분야의 첨단 기술을 제공하는 글로벌 항공우주 및 방위산업 기업이다.

두 회사는 한화시스템의 함정 전투체계 및 체계통합 기술과 IAI의 함정 무장 및 센서 기술 등을 토대로 아시아를 비롯한 글로벌 시장 진출에 대한 협력을 본격화할 계획이다. 특히 운영위원회를 구성해 지속적이고 발전적인 협력을 도모하기로 했다.

전투체계는 해상전의 승패를 가르는 함정의 두뇌로 함정에 탑재되는 다양한 센서, 무장, 기타 통신 및 지휘체계를 통합 운용하기 위한 무기체계를 말한다.

한화시스템은 현재 차기 호위함인 FFX-Ⅲ, 차기 구축함 KDDX 등 국내에서 유일하게 전투체계 개발 능력을 보유하고 있으며 필리핀, 말레이시아 등 동남아시아 국가에도 전투체계를 수출했다.

어성철 한화시스템 대표이사는 "한화시스템은 지난 40년간 대한민국 해군의 수상함, 잠수함 등 80여 척에 전투체계를 공급해왔다"면서 "이번 IAI와의 파트너십을 통해 향후 아시아 국가들의 해군력 강화에 크게 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

보아즈 레비 IAI 사장도 "한화시스템의 기술력과 경험을 결합해 다양한 아시아 국가에 더 나은 솔루션을 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr