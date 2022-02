대한전선 美법인, 1000억원 규모 초고압 전력망 프로젝트 수주

미국 법인 설립 이후 최대 규모…경쟁력 확대

[아시아경제 이혜영 기자] 대한전선 미국 법인이 최대 1000억원 규모의 대형 프로젝트를 수주했다고 15일 밝혔다.

이번 계약에 따라 대한전선 미 법인은 현지 전력사에 2022년부터 3년 간 초고압 지중 케이블과 접속재, 초고압 가공 케이블 등을 공급하게 된다.

대한전선은 이를 통해 최대 1000억원 규모의 매출이 발생할 것으로 예상하고 있다. 이는 2000년대 초 미국 진출 이후 수주한 프로젝트 중 가장 큰 규모다.

특히 이번 프로젝트는 일반적인 제품 공급 계약과는 달리 상호 신뢰를 바탕으로 한 협력 계약이라는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 이번 수주는 기술·품질 및 프로젝트 수행 능력과 안전·환경 등의 ESG(환경·사회·지배구조) 요소까지 종합적인 측면에서 인정받은 결과로 평가된다고 대한전선 측은 설명했다.

대한전선 미국 법인은 지난해 약 2800억원을 수주하며 법인 설립 후 최대 실적을 달성했다. 노후 전력망 교체 수요가 많은 미국을 전략지역으로 선정하고, 기술 중심의 현지 밀착 영업을 추진한 결과다. 올해에도 북미 전역의 전력망 수요 확대는 계속될 전망이다.

대한전선 관계자는 "바이든 정부의 대규모 인프라 구축 사업이 본격화되고 있는 만큼 미국 내 주요 케이블 공급자로서 자리매김한 대한전선에 큰 기회가 될 것"이라며 "미국 시장에서의 경쟁력 확대를 위해 생산 법인을 확보하는 등의 지속적인 투자를 진행할 계획"이라고 덧붙였다.

