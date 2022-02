[아시아경제 이창환 기자] 에이스손해보험은 저소득층 아이들을 위해 ‘내 손 안의 안전키트’를 서울 시내 그룹홈(아동보호시설) 7곳에 기부했다고 15일 밝혔다.

‘내 손 안의 안전키트’는 어린이용 영양제와 손소독제로 구성된 키트다. 코로나19확산세가 장기화됨에 따라 취약 계층의 아이들이 보다 건강하고 안전한 생활을 할 수 있도록 지원하기 위해 제작됐다.

이번 물품 기부는 지난 해 연말 에이스손해보험 임직원들을 대상으로 진행한 백신 접종 캠페인인 ‘백신투게더’를 통해 조성한 기금으로 실시됐다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr