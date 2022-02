TK 공략 나선 안철수 "李, 세금 퍼주기·尹, 내수용 법률가 미래 못봐"

공식 선거운동 첫날 보수 민심 잡으러 TK행

"박정희 대통령 뒤이어 제2의 한강의 기적 만들겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 안철수 국민의당 대선후보는 공식 선거운동 첫날인 15일 보수 텃밭 대구·경북에서 유세를 시작했다. 박정희 전 대통령과 제2 한강의 기적을 언급하면서 보수 야권 지지자들의 결집을 이끌어내겠다는 의지를 드러냈다. 안 후보는 대구 유세를 마친 후 곧바로 경북 구미로 이동해 박 전 대통령 생가를 찾고 구미역 중앙시장에서 유세를 펼칠 예정이다.

안 후보는 이날 대구 반월당 현대백화점 앞에서 유세차에 올라 마이크를 잡고 "박정희 대통령 뒤를 이어 제2의 한강의 기적을 반드시 만들겠다"고 밝혔다.

안 후보는 "청년 문제를 해결하기 위해 정치를 시작했다"며 대통령이 되면 해야 할 가장 중요한 일 세 가지를 꼽았다. 그는 "청년 일자리를 만들고 미래 먹거리를 만들겠다"며 "박정희 대통령께서 경제개발 5개년 계획으로 과학기술을 발전시켜 한강의 기적을 만들어냈듯 안철수가 뒤를 이어 제2의 과학기술 입국을 통해 제2의 한강의 기적 반드시 만들겠다"고 말했다. 안 후보는 이어 "공정한 나라, 바른 나라를 만들겠다"며 "공정한 나라는 국가를 이끄는 지도자가 그리고 그 가족이 도덕적이어야 가능하다"고 말했다.

안 후보는 퍼주기 정책을 막는 일이 중요하다며 거대 양당을 저격했다. 그는 "기득권을 가진 거대 양당이 둘 다 똑같이 퍼주기 정책, 포퓰리즘 정책을 펼치고 있다"면서 "청년 일자리를 만들고 공정한 나라 만들고 정치인들 퍼주기 정책 막아서 청년 자살률 줄이고 우리 출생률 높이는 게 제 정치의 목표"라고 강조했다.

이재명 더불어민주당, 윤석열 국민의힘 대선후보도 싸잡아 비판했다. 안 후보는 이 후보를 향해 "세금 퍼주기 한 사람"이라며 "저는 국고를 바닥 내는 사람이 아니라 국고를 채울 사람"이라고 말했다. 또 검찰총장 출신 윤 후보에 대해선 ‘내수용 법률가’라고 지칭하며 "평생 과거만 바라보던 내수용 법률가는 미래를 볼 수 없다. 모르면 보이지 않기 때문"이라고 직격했다.

