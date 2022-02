한화자산, '친환경·미래산업' ETF 잡는다…글로벌 수소 기업 관련 ETF 상장

'ARIRANG글로벌수소&차세대연료전지MV' 출시

[아시아경제 황윤주 기자] 한화자산운용이 지난달 상장한 'ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV'에 이어 친환경·미래산업 관련 2번째 ETF상품을 내놓아다.

한화자산운용은 ‘ARIRANG 글로벌수소&차세대연료전지MV’(종목코드 : A419650) 상장지수펀드(ETF)를 유가증권시장에 상장했다고 15일 밝혔다.

'ARIRANG 글로벌수소&차세대연료전지MV'는 수소를 생산·저장·운송·충전·활용하는 글로벌기업 25~30개로 구성된다. 매출의 50% 이상을 수소 또는 수소연료전지 프로젝트에서 발생하는 기업으로 포트폴리오를 구성하되 연료전지 관련 기업에 좀 더 집중투자한다. 이 ETF의 추종지수는 미국 MVIS사의 블루스타하이드로젠&넥스트젠퓨어셀인덱스이다.

주요 구성 종목을 살펴보면 ▲플러그파워(미국의 지게차용 연료전지 및 수소 연료 전지 시스템 개발) ▲넬(노르웨이 수전해 기술 개발 및 수소 생산, 저장, 유통 솔루션) ▲발라드 파워 시스템(캐나다 모빌리티용 연료전지 전문) ▲두산퓨얼셀(한국 발전용 연료전지 전문) 등이다.

국가별 비중은 1월말 기준으로 미국(20.6%), 영국(18.3%), 캐나다(10.3%), 프랑스(10.3%), 한국(9.2%) 등으로 운송 및 발전용 연료전지 기업이 많이 포진된 미국과 주요 수소 생산 기업이 위치한 유럽의 비중이 높다.

현재 글로벌 수소 관련 ETF는 미국 3개, 호주 1개, 유럽 2개이며 운용기간 1년 내외로 장기 성과를 판단하기에는 이르지만 탄소중립 필수불가결한 에너지원으로 손꼽히기 때문에 장기투자 상품으로 매력적이다.

김성훈 한화자산운용 ETF사업 본부장은 "탄소경제에서 수소경제로의 전환은 필연적인 흐름으로 ‘세계최초의 수소법’ 제정, ‘H2 비즈니스 서밋’ 등 우리나라 정부와 주요기업 역시 수소경제 산업화라는 전세계적인 흐름에 발맞추고 있다" 며 "개별종목 보다는 관련 ETF를 포트폴리오에 추가하여 장기 분산 투자할 필요가 있다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr